Pensieri e parole al Teatro di Documenti

Al Teatro di Documenti si è aperta una rappresentazione che mette in scena il conflitto tra pensieri e parole. Attraverso un testo che analizza il disagio di affrontare le difficoltà, si evidenzia come spesso la paura possa bloccare le decisioni, anche quando i problemi sono inesistenti o immaginati. La pièce invita a riflettere sulla tendenza a nascondersi dietro ipotesi e dubbi, senza arrivare a soluzioni concrete.

Il male di vivere si manifesta con la paura di risolvere anche i problemi inesistenti. Cerchiamo di nasconderci dietro i "se" e i “ma”. La scarsa comunicazione, contrapposta al pensiero, mette in crisi un intero nucleo familiare che, alla fine, soccombe.Tuttavia si intravede la speranza di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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