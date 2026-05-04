Pensieri e parole di Antonio Foti al Teatro di Documenti

Uno spettacolo teatrale che indaga con intensità e lucidità il disagio contemporaneo, mettendo al centro il “male di vivere” e le sue manifestazioni più sottili e pervasive.In scena dal 6 al 10 e dal 13 al 17 maggio al Teatro dei Documenti "Pensieri e parole" di Antonio Foti con Giuliana Adezio.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Pensieri e parole testo e regia di Antonio Foti, al teatro dei Documenti dal 6 al 10 maggio, dal 13 al 17 maggio; Pensieri e parole; Pensieri e parole: alienazione in scena a Roma; La donna del mare: spettacolo sul coraggio di essere liberi.

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PENSIERI E PAROLE di Antonio Foti Liberamente ispirato a Kvetch di Steven Berkoff. Regia di Antonio Foti. Con Giuliana Adezio, Gianmaria Capece, Gisella Cesari, Lorenzo Mangano, Mauro Toscanelli. Melancholia Teatro. Il male di vivere si manifesta con i - facebook.com facebook