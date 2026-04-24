La WWE sta valutando la possibilità di promuovere Ricky Saints dal roster di NXT a quello principale. Secondo fonti recenti, le discussioni interne sono in corso e potrebbero portare a un cambiamento imminente nel suo status all’interno della federazione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma l’attenzione si concentra sulla sua possibile transizione nel roster principale.

Il futuro di Ricky Saints in NXT potrebbe cambiare molto presto. Secondo nuovi report, la WWE avrebbe già iniziato a discutere una possibile promozione nel main roster. Durante l’episodio di NXT del 21 aprile 2026, è stato annunciato che Saints affronterà Shiloh Hill la prossima settimana. Più tardi nello show, però, Saints ha alzato la tensione attaccando Hill nel backstage, mandando un messaggio chiaro in vista del loro match. Questo sviluppo arriva proprio mentre, dietro le quinte, stanno crescendo le discussioni sul suo futuro a lungo termine. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, la WWE avrebbe già preso in considerazione l’idea di portarlo nel main roster.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ricky Saints verso il main roster? In corso le discussioni per la promozione

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