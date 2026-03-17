Royce Keys, noto in passato come Powerhouse Hobbs, è tornato a parlare del suo debutto nel main roster WWE durante la Royal Rumble 2026. Nonostante non abbia ancora partecipato ad altri show televisivi, la sua presenza viene spesso menzionata nel mondo del wrestling. La sua posizione resta ferma e le sue dichiarazioni continuano a essere oggetto di attenzione tra gli appassionati.

Royce Keys, ex star di All Elite Wrestling conosciuto in passato come Powerhouse Hobbs, continua a far parlare di sé nonostante la sua assenza dagli show televisivi WWE dopo il debutto alla Royal Rumble 2026. Secondo gli ultimi report, dietro il suo approdo nella compagnia ci sarebbe stata una richiesta ben precisa da parte del wrestler. Il debutto nel Rumble Match aveva acceso l’interesse dei fan, ma da quel momento Keys non è più apparso stabilmente in TV, alimentando dubbi e speculazioni sul suo status all’interno della compagnia. Tuttavia, nuovi dettagli sembrano chiarire meglio la situazione e i piani della WWE per lui. La richiesta sul contratto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Royce Keys irremovibile sul debutto nel main roster

Articoli correlati

Royce Keys pronto a conquistare il main roster: Raw o SmackDown?Royce Keys ha intrapreso una nuova direzione nel panorama WWE, rinunciando al rinnovo di contratto con AEW per esplorare opportunità diverse in WWE.

WWE: Ecco perché Royce Keys non ha ancora fatto un’apparizione nei roster principaliDa quando Royce Keys ha debuttato alla Royal Rumble oramai poco più di un mese fa, non è più apparso negli show televisivi della World Wrestling...

Tutti gli aggiornamenti su Royce Keys

WWE: Rivelati i piani per Royce Keys a WrestleMania 42Royce Keys e Jelly Roll insieme a WrestleMania 42? Scopri i dettagli della nuova incredibile alleanza in WWE nata dopo lo scontro a SmackDown ... spaziowrestling.it

WWE: Royce Keys adesso diventa un vero casoRoyce Keys fuori dai piani WWE: svelati i motivi dello stop creativo dopo la Royal Rumble e l'incertezza sul debutto a SmackDown ... spaziowrestling.it