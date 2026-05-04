Pensavo mi dicessi ‘sai zia tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore' | Mara Venier tra caos e gaffe a Domenica In con Nicolò Filippucci – IL VIDEO

Durante la trasmissione televisiva, Mara Venier ha rivolto una battuta al giovane vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo, chiedendo informazioni sulla sua musica senza conoscere il suo nome. La conduttrice ha commentato in modo scherzoso, facendo riferimento alle canzoni d’amore, mentre l’ospite è stato coinvolto in un momento di confusione. La scena è stata ripresa e condivisa online, suscitando commenti tra gli spettatori.

“ Nicolò Filippucci, vincitore Nuove Proposte Sanremo. Che canta? Se non me lo dite non si può lavorare così, l’ho chiamato”. Inizia così col caos e tante risate di Mara Venier la presentazione del cantante negli studi di “Domenica In”. Il pubblico presente suggerisce “Laguna”, il brano vincitore del Festival, ma la Venier li smentisce: “Non è quella che dite voi, mi fate sbagliare”. E poi a Filippucci chiede: “Grazie di essere qua, ma oggi cosa canti?”. L’artista risponde: “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore “. La Venier risponde: “Ok, ma cosa canti?”. Il cantante risponde di nuovo: “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”. In quel momento la conduttrice si rende conto che è il titolo del brano: “Ah ma sai pensavo mi dicessi ‘sai zia, tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo mi dicessi ‘sai zia, tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore'”: Mara Venier tra caos e gaffe a “Domenica In” con Nicolò Filippucci – IL VIDEO Notizie correlate “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore” di Niccolò Filippucci: testo e significato del nuovo singoloC’è una nuova voce che sta conquistando il pop italiano e, dopo il trionfo a Sanremo, Niccolò Filippucci è pronto a consolidare il suo percorso con... Leggi anche: Gaffe di Venier a Domenica In, dimentica l’ospite Nicolò Filippucci e poi sbotta: “Non si può lavorare così”