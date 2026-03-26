Dopo il successo a Sanremo, un giovane cantante italiano presenta il suo nuovo singolo. La canzone, intitolata “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, è il primo brano pubblicato dopo la partecipazione al festival. L’artista si prepara a portare avanti la sua carriera musicale con questa uscita, che ha già attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

C’è una nuova voce che sta conquistando il pop italiano e, dopo il trionfo a Sanremo, Niccolò Filippucci è pronto a consolidare il suo percorso con un brano destinato a far parlare. Il nuovo singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, in uscita il 27 marzo 2026, arriva infatti in un momento chiave della sua carriera, poiché accompagna l’attesa per il primo album “Un posto dove andare”, previsto il 10 aprile per Warner Records Italy. Ma cosa racconta davvero il brano? E quali sono le prossime tappe del suo percorso live? Qui sotto trovi testo, significato e date. Prima ancora dell’uscita ufficiale, Niccolò Filippucci ha voluto creare aspettativa tra i fan, presentando il brano in anteprima durante il Battiti Live Spring. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore” di Niccolò Filippucci: testo e significato del nuovo singolo

Articoli correlati

Canzone estiva di Annalisa: testo e significato del nuovo singoloTra le novità più chiacchierate della settimana c’è “Canzone Estiva”, il nuovo singolo di Annalisa fuori il 13 marzo per Atlantic / Warner Music...

Vacci Piano di Emma e Rkomi: testo e significato del nuovo singoloVacci Piano si prepara a diventare uno dei duetti più commentati delle prossime settimane.

Approfondimenti e contenuti su Niccolò Filippucci

Temi più discussi: Nicolò Filippucci esce con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore; Il nuovo singolo di Nicolò Filippucci 'Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore' fuori venerdì - Radio Globo; Nicolò Filippucci sceglie un titolo forte per anticipare l'album: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore; Nicolò Filippucci, fuori da venerdì 27 il nuovo singolo Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore.

Nicolò Filippucci: ecco il singolo Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amoreDa venerdì 27 marzo, su Radio Italia solomusicaitaliana, entra in rotazione il nuovo brano del vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026. Anticipa il prossimo album ... radioitalia.it

Nicolò Filippucci lancia il nuovo singolo ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore’Il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, ‘Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore’, anticipa il suo primo album e il concerto a Milano ... it.blastingnews.com

SANREMO 2026 Niccolò Filippucci e Angelina Bove potevano essere tranquillamente tra i Big. Pezzi decisamente superiori, ma soprattutto ci hanno regalato ottime performance. Bravissimi facebook

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 x.com