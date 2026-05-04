Pennetta | Vincere alimenta la fame di Sinner A Roma può puntare l’impresa di Panatta
Una vittoria importante in un torneo prestigioso può dare una spinta significativa a un atleta, alimentando la sua motivazione. Sinner, giovane talento del tennis italiano, sembra aver trovato nuova energia dopo recenti successi, mentre l’obiettivo di raggiungere traguardi storici come quello di Panatta a Roma è ancora presente. La competizione si intensifica con l’avvicinarsi degli eventi principali sulla terra battuta, creando aspettative tra appassionati e addetti ai lavori.
Roma, 4 maggio 2026 – C’è una sensazione di «potenza» quando vinci un grande titolo. Una gioia estrema che «purtroppo dura così poco», ma in un Foro Italico assolato quel fuoco ancora si legge negli occhi castani di Flavia Pennetta, ricordando il Masters 1000 di Indian Wells (2014) e lo Us Open, Slam che sancì il ritiro della tennista azzurra, oggi commentatrice Sky (oggi la presentazione dell’estate della Casa dello sport). Flavia, dopo Madrid, con un pienone di titoli, Jannik Sinner rischia di non godersi il record di cinque Masters 1000 di fila? «Il tennis è uno sport molto intenso, finito un torneo succede spesso che la settimana dopo tu debba già giocare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Alcaraz salta anche Madrid, Sinner sarà a Roma da numero 1. Panatta su Jannik: «È tempo che l’Italia torni a vincere in casa»Dopo il ritiro a Barcellona, Carlos Alcaraz salta anche il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio.