Pellicani Pd | 80 case Ater murate o abbandonate nella zona di via Piave Basta immobilismo

A Mestre, nella zona di via Piave, si trovano circa 80 alloggi pubblici Ater chiusi o murati. La maggior parte sono appartamenti e porzioni di bifamiliari o trifamiliari situati nel centro cittadino. La presenza di queste abitazioni abbandonate si somma a un numero significativo di immobili non utilizzati, evidenziando una situazione di immobilismo da parte delle istituzioni competenti.

A Mestre, nell’area di via Piave, in pieno centro, ci sono 80 alloggi pubblici Ater abbandonati e murati tra appartamenti e porzioni di bifamiliari o trifamiliari. Lo segnala, dopo un'inchiesta sul campo, il candidato al consiglio comunale per il Partito Democratico Nicola Pellicani, secondo il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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