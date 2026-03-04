Blitz nella case murate | sequestrata anche droga dell' amore

I carabinieri hanno effettuato un blitz nel rione delle “case murate” a Ponticelli, smantellando una piazza di spaccio. Durante l’operazione, tra gli occupanti abusivi degli alloggi, è stato arrestato un 24enne trovato in possesso di droga destinata allo spaccio. È stato sequestrato anche materiale collegato alla vendita di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio nel rione delle “case murate” a Ponticelli. Tra le persone che occupano abusivamente gli alloggi, i militari hanno scoperto un 24enne arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. In casa i carabinieri hanno trovato 18 grammi di cocaina e una dose di MDMA, la droga dell’amore. Sulle pareti anche un impianto di videosorveglianza, installato per monitorare i controlli delle forze dell’ordine. Lo stupefacente è stato sequestrato e così il materiale per il confezionamento e la pesatura. Il 24enne ora in carcere, in attesa di giudizio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Spaccio, blitz dei Carabinieri: sequestrata droga e denaroContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di...

Blitz in concessionaria, sequestrata droga pronta allo spaccio: i 4 arrestati sono già in libertàIl giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto ma, essendo gli indagati incensurati, ne ha disposto la scarcerazione I carabinieri...