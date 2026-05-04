Pegognaga via il contenzioso cimiteri | accordo da 462 mila euro

A Pegognaga si è conclusa una disputa legale riguardante la gestione dei cimiteri, con un accordo da 462 mila euro. La causa era iniziata circa sette anni fa, quando si chiedevano 2,5 milioni di euro. L'intesa ha permesso di evitare il pagamento di questa somma, risolvendo così il contenzioso aperto tra le parti. La vicenda riguarda le modalità di gestione e le relative contestazioni che si sono protratte nel tempo.

? Cosa scoprirai Come sono stati evitati i 2,5 milioni di euro richiesti inizialmente?. Perché la gestione dei cimiteri è rimasta bloccata per sette anni?. Chi dovrà garantire la manutenzione dei luoghi della memoria fino al 2035?. Quando verranno spiegati i dettagli tecnici dell'accordo in sala civica?.? In Breve Accordo finale da 462 mila euro contro i 2,5 milioni inizialmente richiesti.. Gestione Pegognaga-Servizi nata nel 2005 per i cimiteri di Pegognaga e Polesine.. Nuovo piano economico coprirà i costi di gestione fino all'anno 2035.. Incontro con i legali previsto lunedì 5 maggio ore 20:45 in sala civica.. L’assessore al bilancio Manuela Tirelli ha annunciato in consiglio comunale la risoluzione del contenzioso che legava Pegognaga-Servizi al Comune di Pegognaga e Polesine, chiudendo una disputa durata sette anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pegognaga, via il contenzioso cimiteri: accordo da 462 mila euro Notizie correlate Avellino, la Dogana torna al Comune: accordo da 388mila euro chiude 17 anni di contenziosoL'amministrazione comunale versa agli eredi Sarchiola gli ultimi 388mila euro per acquisire definitivamente l'antico edificio: due rate nel 2026... Discarica Martucci, Conversano risparmia 1,7 milioni di euro: "Contenzioso risolto con un accordo"Una svolta significativa per la gestione ambientale e finanziaria del territorio.