Discarica Martucci Conversano risparmia 1,7 milioni di euro | Contenzioso risolto con un accordo

Il Comune di Conversano ha annunciato di aver chiuso una disputa legale con la curatela fallimentare della Lombardi Ecologia, riguardante la discarica Martucci. L’accordo, raggiunto attraverso una transazione, ha permesso al Comune di risparmiare circa 1,7 milioni di euro. La risoluzione della controversia riguarda le procedure di bonifica e messa in sicurezza dell’area, che coinvolgono il sito di discarica.

Una svolta significativa per la gestione ambientale e finanziaria del territorio. Il Comune di Conversano ha definito l’accordo transattivo con la curatela fallimentare della Lombardi Ecologia, segnando una svolta nella complessa vicenda legata alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Avellino, la Dogana torna al Comune: accordo da 388mila euro chiude 17 anni di contenziosoL'amministrazione comunale versa agli eredi Sarchiola gli ultimi 388mila euro per acquisire definitivamente l'antico edificio: due rate nel 2026... Giubileo, Gualtieri risparmia 34 milioni di euro: maggiori fondi per polizia locale, verde pubblico e manutenzione stradaleNonostante l’impegno ad accogliere decine di milioni di turisti e pellegrini, cantieri in ogni dove ed eventi di grande richiamo internazionale, il... Contenuti di approfondimento Accordo su sito Martucci, il Comune di Conversano risparmia 1,7 milioniCONVERSANO - Il Comune di Conversano ha definito un accordo transattivo con la curatela fallimentare di Lombardi Ecologia per la gestione della bonifica e della messa in sicurezza del sito Martucci, o ... giornaledipuglia.com Discarica Martucci a Conversano, via libera definitivo: il Consiglio di Stato conferma la legittimitàRespinto l’appello contro il Piano rifiuti della Regione Puglia: ok alla riattivazione controllata delle vasche A e B a Conversano Nessuno stop alla discarica Martucci di Conversano. Gli avvocati ... lagazzettadelmezzogiorno.it