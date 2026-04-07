Avellino la Dogana torna al Comune | accordo da 388mila euro chiude 17 anni di contenzioso

Dopo 17 anni di contenzioso, il Comune di Avellino ha siglato un accordo con gli eredi della famiglia Sarchiola per la liquidazione del palazzo dell'Antica Dogana. L'intesa prevede una somma di 388mila euro che chiude definitivamente la vertenza. La decisione ha portato alla restituzione dell'edificio al patrimonio comunale. La questione legale si è conclusa con questa transazione, che definisce la proprietà dell'immobile.

L'amministrazione comunale versa agli eredi Sarchiola gli ultimi 388mila euro per acquisire definitivamente l'antico edificio: due rate nel 2026 pongono fine a una vertenza legale aperta nel 2009 Il Comune di Avellino ha raggiunto un accordo transattivo con gli eredi della famiglia Sarchiola per la liquidazione definitiva del palazzo dell'Antica Dogana. Con il versamento di 388.459,82 euro in due rate — la prima entro il 15 aprile 2026, la seconda entro il 31 dicembre 2026 — si chiude un contenzioso giudiziario lungo diciassette anni, restituendo l'edificio storico alla piena disponibilità del patrimonio pubblico... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Dopo 17 anni di battaglie civili, la Dogana torna a splendereTempo di lettura: < 1 minutoDopo anni di attesa, battaglie civili e impegno costante del Comitato per la Salvezza della Dogana, la città ritrova uno... Dogana di Avellino, Comune al lavoro per la gestione dell'antico edificioPerrotta: "Vogliamo evitare che dopo l'inaugurazione ci sia una chiusura a causa della mancanza di una gestione dell'immobile" Sono in dirittura di... Temi più discussi: Avellino, rinviata l'inaugurazione dell'Antico Palazzo della Dogana; Avellino, l'8 aprile la Dogana dei grani sarà restituita alla comunità: ecco le immagini degli interni; Avellino - Slitta l'inaugurazione dell'Antica Dogana; Avellino, l’inaugurazione della Dogana slitta ancora: problemi tecnici e nessun gestore. Dogana di Avellino, gestione nel mirino: serve chiarezzaLa gestione della Dogana di Avellino torna al centro del dibattito pubblico, tra dubbi e richieste di maggiore trasparenza. A sollevare perplessità è soprattutto la recente sequenza di decisioni: da u ... irpiniaoggi.it Dogana, ancora un rinvio per la data d’inaugurazioneIl Comune di Avellino ha ritenuto opportuno, in questo momento, rinviare ad altra data l’inaugurazione dell’Antico Palazzo della Dogana. irpinianews.it Possono inoltrare domanda i genitori di minori residenti nel Comune di Avellino di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni - facebook.com facebook Mattarella torna al Barbera per seguire Palermo-Avellino x.com