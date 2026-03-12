Minori violenti Save The Children | in aumento reati e uso di armi

Da tv2000.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un’indagine di Save the Children, il numero di minori denunciati o arrestati per reati violenti è in crescita, con un aumento anche dell’uso di armi tra i giovani coinvolti. I dati mostrano una tendenza preoccupante, con un incremento delle attività criminali tra i minorenni. La situazione viene monitorata per comprendere meglio l’entità del fenomeno.

Sempre più minori vengono denunciati o arrestati per reati violenti. Emerge da un’indagine di Save the Children. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

minori violenti save the children in aumento reati e uso di armi
© Tv2000.it - Minori violenti, Save The Children: in aumento reati e uso di armi

Articoli correlati

Violenza giovanile, triplicati i casi di minori con armi improprie passati da 778 a 1.946 dal 2019 al 2024: Save the Children chiede prevenzione e sostegno psicologicoCrescono i casi di minori con armi improprie, ma Save the Children ricorda che i dati italiani restano inferiori alla media UE e mette in guardia da...

Diritti dei minori. Save the Children e Anci siglano un protocolloSave the Children e Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative...

Minori violenti, Save The Children: in aumento reati e uso di armi

Video Minori violenti, Save The Children: in aumento reati e uso di armi

Una raccolta di contenuti su Minori violenti Save The Children in...

Temi più discussi: (Dis)armati: l’indagine sulla violenza giovanile, tra fragilità e vuoti educativi; Save the children, aumentano i minori denunciati e arrestati. Ma l’approccio emergenziale non serve; Violenza giovanile, la denuncia di Save The Children: aumentano le denunce; Save the Children: l’Italia è uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi in Europa, ma aumentano i minori denunciati o arrestati per reati violenti, come rapina, lesioni personali e rissa e, in alcuni territori, associazione mafiosa.

save the children minori violenti save theSave the children, aumentano i minori denunciati e arrestati. «Ma l’approccio emergenziale non serve»Il rapporto della ong sulla criminalità minorile spiega perché dietro l’espansione di denunce, arresti e armi tra i più giovani ci sono «fragilità emotive diffuse» di adolescenti spaventati dal mondo ... editorialedomani.it

save the children minori violenti save theSave the children, in Toscana in aumento segnalazioni minori per rapina e lesioniA Firenze aumentano i minori segnalati per estorsione, passati da 3 nel 2014 a 8 nel 2024 - 5 quelli nel primo semestre 2025 ... controradio.it

Digita per trovare news e video correlati.