Save the Children lancia a Ostia Ponente il Piano di sviluppo 2026-2028

Il 13 aprile si è tenuta nella sala consiliare di Ostia una riunione durante la quale l'organizzazione Save the Children ha presentato il Piano di sviluppo per il triennio 2026-2028. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e altri soggetti interessati, che hanno ascoltato i dettagli del progetto e le iniziative previste per il territorio. La presentazione si è svolta nel pomeriggio di lunedì, con un focus sulle strategie future dell'organizzazione nella zona di Ostia Ponente.

Ostia, 17 aprile 2026 – Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 13 Aprile, presso la sala Consiliare del Municipio X di Ostia, un’importante conferenza per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con il nuovo piano di sviluppo per il territorio di Ostia Ponente promosso da Save The Children, da oltre 100 anni impegnata a salvare le bambine e i bambini a rischio e a garantire loro un futuro. A Ostia la IV Conferenza Territoriale per l’avvio del 2° Piano di Sviluppo per l’Infanzia e l’Adolescenza E’ Save the Children a promuovere un piano strategico per Ostia Ponente, per trasformarla in un laboratorio di sviluppo locale, inclusivo e sostenibile, attraverso una governance basata su una coprogettazione e collaborazione stabile, con al centro interventi mirati all’inclusione sociale, all’educazione, alla salute e all’occupazione giovanile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Diritti dell’infanzia: a Ostia un murales per Eglantyne Jebb, la fondatrice di Save The ChildrenIl nuovo murales spicca sulla facciata esterna della scuola Giuliano da Sangallo.

Cyberbullismo in aumento tra gli adolescenti: il 47,1% dei 15-19enni vittima di insulti online mentre Save the Children lancia piattaforma per docentiIl cyberbullismo colpisce il 47,1% dei ragazzi tra 15 e 19 anni, con un incremento significativo rispetto al 34,1% registrato nel 2020.

Tutti gli aggiornamenti

Minori: a Ostia Ponente, dove vivono oltre 6.000 bambini, bambine e adolescenti, prosegue il lavoro per il programma di innovazione sociale con le realtà territoriali e le ...Il Piano di sviluppo per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Ostia Ponente, dove vivono oltre 6.000 bambini, bambine e adolescenti, è stato al centro della conferenza organizzata oggi da ... savethechildren.it

A Ostia avviato nuovo Piano di sviluppo per l'infanzia e l'adolescenzaParte a Ostia Ponente il Piano di Sviluppo triennale 2026-2028 per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza promosso da Save the Children Italia nell'ambito del Programma QUI - Un quartiere per cre ... ansa.it