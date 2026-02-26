PD Ciarcia fa ricorso alla segreteria nazionale per chiedere il commissariamento del partito

Vttorio Ciarcia, Felice Egidio. Giovanni Egidio, Giuseppe Colarusso e Fausto Aufiero hanno presentato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, e in particolare alla Commissione nazionale di garanzia, un ricorso contro il partito irpino per chiederne il commissariamento in relazione al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Rinviato il congresso PD in Irpinia, Ciarcia: “Non metteremo una testa di legno in segreteria”Il congresso provinciale del Partito Democratico (PD) in Irpinia è stato rinviato.

PD, nuova richiesta di commissariamento della segreteria provincialeUn esposto formale alla Nazionale del Partito Democratico e alla Commissione Nazionale di Garanzia per chiedere il commissariamento della segreteria...

