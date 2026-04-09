Valle d’Aosta | 267 milioni fermi Centoz attacca la gestione economica

In Valle d’Aosta, 267 milioni di euro risultano ancora non spesi. Fulvio Centoz ha rivolto un’interrogazione alla regione, mettendo in discussione le scelte di gestione economica. La regione si trova ad affrontare difficoltà legate alla crisi energetica e alla fine del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La discussione si concentra sulle incognite finanziarie e sulle risposte dell’amministrazione alle sfide attuali.

Fulvio Centoz ha interrogato l’aula regionale sulle incognite finanziarie del territorio, colpendo duramente la gestione economica tra le minacce della crisi energetica e il termine del Pnrr. Il deputato Pd-Fp ha messo in luce una discrepanza tra la disponibilità di risorse, pari a un fondo cassa di 1,2 miliardi di euro e un avanzo stimato in 267 milioni, e l’assenza di interventi strutturati per affrontare i prossimi mesi. Gestione delle risorse e metodo decisionale. L’interpellanza presentata da Centoz solleva dubbi sulla capacità dell’Amministrazione di pianificare il breve periodo, nonostante la visione a lungo termine su scenari trentennali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: 267 milioni fermi, Centoz attacca la gestione economica Valle d’Aosta, affidata la gestione del sistema depurativo regionale al RTI guidato da ISECO (Acea)Aggiudicata la gara per la gestione operativa e la manutenzione dell’intero sistema di depurazione e collettamento fognario della Valle d’Aosta,... Valle d’Aosta, buco di 2,9 milioni: l’Europa blocca gli aiuti agliLa Commissione Europea ha stabilito che i finanziamenti erogati nel 2018 da due precedenti giunte regionali all’Associazione regionale degli...