Marianna Madia lascia il Pd | l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioni

Marianna Madia, ex ministra e deputata, ha lasciato il gruppo parlamentare del Partito Democratico per passare a Italia Viva. La decisione è avvenuta in vista delle prossime elezioni e ha portato l’esponente politica a diventare indipendente all’interno del Parlamento. La sua scelta si inserisce in un quadro di spostamenti tra le forze politiche che si stanno verificando in questi mesi.

La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del Pd per traslocare, da indipendente, in quello di Italia viva. La mossa, nell’aria da tempo, è stata ufficializzata lunedì mattina. Madia, 45 anni, è una degli esponenti del Pd più legati al leader di Iv Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della Pubblica amministrazione (carica confermata anche nell’esecutivo Gentiloni). Nel 2018, per qualche mese, è stata anche portavoce del partito. Le interlocuzioni tra Madia e Italia viva erano in corso da mesi: difficilmente infatti l’ex ministra – in Parlamento dal lontano 2008 – verrebbe ricandidata delle liste dem decise dalla segretaria Elly Schlein, di cui è all’opposizione interna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioni Notizie correlate Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd? "Con chi va", smacco totale per Elly Schlein Pd, il piano per far fuori Schlein: indiscrezioni su Marianna MadiaE se si candidasse un secondo nome del Pd? Se alle primarie per scegliere il candidato premier del centrosinistra si presentasse, oltre a Elly... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’ex ministra Marianna Madia lascia il PD; La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; Marianna Madia lascia il Pd; Marianna Madia lascia il Pd: da indipendente passa al gruppo parlamentare di Italia viva. Marianna Madia lascia il Pd e passa da indipendente al gruppo parlamentare di Italia vivaLa deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. ilmattino.it Marianna Madia lascia il Pd e passa da indipendente al gruppo parlamentare di Italia VivaLa deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. ilgazzettino.it La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd, dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva #ANSA - facebook.com facebook L’ex ministra Marianna Madia lascia il PD x.com