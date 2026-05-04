Pd Marianna Madia lascia i dem | passa da indipendente a Italia Viva

Marianna Madia ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico e ha deciso di unirsi al gruppo di Italia Viva come indipendente. La deputata aveva fatto parte del Pd, ma ora ha scelto di entrare nel nuovo schieramento politico, passando quindi da un partito a una posizione indipendente all’interno di una formazione diversa. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Roma, 04 mag. - (Adnkronos) - Marianna Madia lascia il Pd. La deputata passa da indipendente nel gruppo di Italia Viva. Si apprende da fonti parlamentari. Madia ha già comunicato alla capogruppo del Pd Chiara Braga l'addio al gruppo dem della Camera. Come si apprende da fonti parlamentari, dovrebbe approdare al gruppo di Italia Viva dopo un possibile passaggio al Misto. La ex ministra dei governi Renzi e Gentiloni ha anche inviato un messaggio nella chat dei riformisti dem: "Amici, provo da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra. Sempre uniti per lo stesso obiettivo: liberare l'Italia da questo pessimo governo. Vi abbraccio tutti".🔗 Leggi su Iltempo.it

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