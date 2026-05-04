Pd Marianna Madia lascia dem | passa da indipendente a Italia Viva

Marianna Madia ha annunciato l’uscita dal Partito Democratico e si è unita al gruppo di Italia Viva come indipendente. La deputata, finora iscritta al Pd, ha deciso di cambiare schieramento politico e aderire al nuovo gruppo parlamentare. La sua scelta modifica la composizione degli schieramenti in Parlamento, lasciando il partito di provenienza. La notizia è stata comunicata attraverso un'agenzia di stampa.

(Adnkronos) – Marianna Madia lascia il Pd. La deputata passa da indipendente nel gruppo di Italia Viva. Si apprende da fonti parlamentari. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia Viva Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva: “Scelta difficile e sofferta”La deputata annuncia l’addio con una lettera alla capogruppo Chiara Braga: “Non una rottura ma continuità dell’impegno e delle idee che ho sempre... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi; L’ex ministra Marianna Madia ha detto che lascia il PD; Marianna Madia lascia il Pd: da indipendente passa al gruppo parlamentare di Italia viva. Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia viva in vista delle elezioniManila, 4 mag. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l'isola di Samar, nelle Filippine centrali, alle 14.09 di oggi lunedì 4 maggio. Lo ha riportato l'Istituto geologico degli Stati Uni ... ilfattoquotidiano.it La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd per approdare al gruppo di Italia VivaLa deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva. rainews.it Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva: “Scelta difficile e sofferta” - facebook.com facebook Marianna Madia lascia il PD. Piazza affari non risente della notizia x.com