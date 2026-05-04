Pazienti oncologici non riconosciuti dal sistema sanitario Blasioli Pd denuncia il bug della Regione Abruzzo

Un rappresentante politico ha segnalato un problema riguardante pazienti oncologici che, dopo aver ricevuto cure fuori regione, non vengono riconosciuti dal sistema sanitario dell’Abruzzo. Questi pazienti, una volta tornati in regione, non hanno accesso ai percorsi prioritari per gli esami di controllo, creando una condizione di esclusione dal sistema di assistenza sanitaria pubblico. La questione riguarda il funzionamento di un presunto errore nel sistema regionale.

Pazienti oncologici che, dopo essersi curati fuori regione, non vengono riconosciuti dal sistema sanitario abruzzese e restano esclusi dai percorsi prioritari per gli esami di controllo. È la criticità sollevata dal vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli (Pd), che ha presentato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Pazienti oncologici abbandonati e referti istologici fantasma, il Pd: "Il sistema sanitario regionale è al collasso"ANCONA - «Siamo di fronte a una sistematica violazione del diritto alla salute e a una drammatica perdita di chance terapeutica per i pazienti...

Rifianziata la legge per gli oncologici, 200mila euro per contribuire alle spese. Blasioli (Pd): "Rimediato a una grave mancanza"Il consiglio regionale ha rifinanziato la legge sul rimborso delle spese sostenute dai pazienti oncologici stanziando 200mila euro e destinato anche...

Contenuti di approfondimento

Pazienti oncologici non riconosciuti dal sistema sanitario, a rischio terapieIl Sistema sanitario abruzzese non può continuare a ignorare un vuoto normativo che blocca di fatto l'assistenza a una parte sempre crescente dei pazienti oncologici, quelli che, essendosi sottopost ... ansa.it

Abruzzo, pazienti oncologici esclusi dai controlli: la denuncia di BlasioliPer ragioni cliniche o su indicazione dei propri specialisti, molti pazienti oncologici abruzzesi si sottopongono a terapie e interventi lontano dalla propria regione. Per ragioni cliniche o su indica ... laquilablog.it