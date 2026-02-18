Rifianziata la legge per gli oncologici 200mila euro per contribuire alle spese Blasioli Pd | Rimediato a una grave mancanza

Il consiglio regionale ha approvato nuovamente la legge che aiuta i pazienti oncologici, stanziando 200mila euro per coprire le loro spese. La decisione nasce dalla richiesta di correggere una mancanza emersa nei mesi scorsi, dopo che molte famiglie avevano segnalato difficoltà economiche legate alle cure. Inoltre, sono stati destinati 60mila euro al centro diurno per disabili di Alanno, per migliorare i servizi offerti. La misura mira a sostenere concretamente chi affronta questa malattia.

Il consiglio regionale ha rifinanziato la legge sul rimborso delle spese sostenute dai pazienti oncologici stanziando 200mila euro e destinato anche 60mila euro al centro diurno per disabili di Alanno. Lo fa sapere, esprimendo soddisfazione, ma non facendo mancare critiche, il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli specificando che il contributo di 200mila euro (la legge di riferimento è del dicembre 2019) servirà a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nel 2025 da pazienti e familiari per sottoposi a visite, trattamenti radioterapici e chemioterapici, e a ogni altra prestazione terapeutiche connessa a patologie oncologiche per le quali è previsto o è stato effettuato un trapianto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Blasioli (Pd): "Finalmente c'è il bando Asl per i contributi agli oncologici per l'acquisto delle parrucche"La Asl di Pescara ha approvato un bando che offre contributi ai pazienti oncologici in chemioterapia, per l’acquisto di parrucche o la copertura delle spese per trattamenti di dermopigmentazione contro l’alopecia secondaria.

Blasioli (Pd): "Dal centrodestra scuse inaccettabili sui contributi per le parrucche agli oncologici, i bandi sono in ritardo"Il centrodestra si trova sotto accusa per le scarse risposte sui contributi destinati ai pazienti oncologici, con ritardi nei bandi e dichiarazioni contestabili degli assessori Verì e Santangelo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.