Allarme truffe Tari | il Comune di Matera avverte dai finti SMS

Il Comune di Matera ha diffuso un avviso per avvisare i cittadini di ricevere messaggi SMS fraudolenti riguardanti la TARI. Questi messaggi invitano a regolarizzare la posizione tributaria e sono stati segnalati come tentativi di truffa. L’amministrazione invita a non rispondere e a segnalare eventuali messaggi sospetti alle autorità competenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata tramite SMS per questa questione.

L’amministrazione di Matera ha lanciato un avviso urgente per proteggere i cittadini da una serie di messaggi fraudolenti che circolano via SMS, riguardanti la presunta necessità di regolarizzare la posizione relativa alla TARI. I tentativi di inganno, che colpiscono diversi comuni su scala nazionale, utilizzano comunicazioni digitali false per indurre i contribuenti a cliccare su link esterni o a contattare numeri telefonici non autorizzati. La strategia dei truffatori e i canali ufficiali dell’Ente. Il meccanismo utilizzato dai soggetti estranei all’amministrazione si basa sull’invio di brevi comunicazioni testuali che simulano solleciti o richieste di pagamento legate alla tassa sui rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme truffe Tari: il Comune di Matera avverte dai finti SMS Notizie correlate È allarme truffe: spediti centinaia di finti sms sul mancato pagamento della TariÈ scattato l'allarme truffa a Gualdo Tadino dopo decine di sms inviati ai cittadini su presunte irregolarità o mancati pagamenti della Tari, dove si... Sms Tari, il Comune: "Sono truffe"Sta circolando una nuova truffa via sms ai danni dei cittadini, questa volta legata al pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Panoramica sull’argomento Si parla di: All’Orfeo un concerto imperdibile con Jasmine Choi. Matera, allerta del Comune: SMS truffa sulla TARI, cittadini invitati a non rispondereA Matera l’Amministrazione comunale segnala la presenza di SMS fraudolenti che riguardano la presunta regolarizzazione della posizione TARI. Si tratta di messaggi che invitano a contattare numeri tele ... trmtv.it Tentativi di truffa tramite SMS sulla TARI: l’Amministrazione Comunale di Matera invita alla massima attenzioneMATERA - Il Comune di Matera informa la cittadinanza che, analogamente a quanto sta accadendo in diversi comuni italiani, alcuni contribuenti stanno ricevendo S ... ivl24.it