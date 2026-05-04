Pavia aggredisce l’autista con un manganello e fugge sul monopattino

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di diciannove anni ha aggredito un autista con un manganello e poi si è allontanato a bordo di un monopattino. Le forze dell’ordine hanno rintracciato il ragazzo grazie alle tracce lasciate sul luogo dell’aggressione. Attualmente, il ragazzo è accusato di aver minacciato e aggredito il conducente, mettendo a rischio la sua incolumità. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’incidente e le responsabilità.

? Cosa scoprirai Come sono state identificate le tracce del giovane dopo la fuga?. Quali sono le accuse specifiche che rischia il diciannovenne?. Perché la videosorveglianza è stata decisiva per i carabinieri?. Come sono state ricostruite le dinamiche dello scontro stradale?.? In Breve Aggressione avvenuta il 29 aprile a Marcignago dopo diverbio stradale tra conducenti.. Carabinieri di Bereguardo identificano diciannovenne tramite telecamere di bordo Autoguidovie.. Denuncia per interruzione pubblico servizio e lesioni aggravate verso il responsabile.. L'episodio solleva criticità sulla sicurezza degli operatori nei trasporti locali.. Il 29 aprile a Marcignago, nel comune di Pavia, un diciannovenne ha aggredito con un manganello retrattile l’autista di un autobus Autoguidovie dopo uno scontro stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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