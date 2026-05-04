Durante un volo partito da Venezia e diretto a Newark, l’aereo ha urtato un palo e ha sfiorato un camion, creando momenti di paura tra i passeggeri. L’incidente si è verificato mentre l’aereo si trovava nelle fasi di avvicinamento all’aeroporto di destinazione. Nessun ferito è stato segnalato e le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Momenti di paura a bordo del volo United 169 della United Airlines partito da Venezia e diretto all'aeroporto internazionale di Newark Liberty, in New Jersey. Durante le fasi di atterraggio, infatti, il vettore si è abbassato troppo urtando un palo della luce che delimitava la strada sottostante e arrivando quasi a sfiorare un camion delle consegne. Il fatto, stando a quanto riportato, si è verificato nella giornata di ieri, domenica 3 maggio, intorno alle ore 14.00. L'aereo della United, partito dall'aerostazione di Venezia, viaggiava con a bordo 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Avrebbe potuto essere una tragedia. Mentre stava sorvolando la New Jersey Turnpike, il velivolo deve essersi abbassato troppo, tanto che, come si vede nei molti filmati che stanno circolando in rete, ha finito per colpire un palo della luce.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura sul volo Venezia-Newark: l’aereo United colpisce un palo e sfiora un camion

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#UnitedAirlines in arrivo da #Venezia in atterraggio a #NewarkLiberty International Airport - New Jersey. Fortunatamente sembra che non ci sia alcun ferito tra i passeggeri dell’aereo e solo qualche lieve contusione all’autista del camion, speriamo. x.com