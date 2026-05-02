Nei Paesi Bassi si è verificato un tentativo di attentato che avrebbe coinvolto le figlie della Regina e del Re. La minaccia ha portato a un intervento delle forze di sicurezza e all’attuazione di misure di protezione per le Principesse Amalia e Alexia. Le autorità hanno confermato che l’incidente è stato sventato, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura dell’attacco o sulle indagini in corso.

Allarme nei Paesi Bassi per una possibile minaccia nei confronti delle Principesse Amalia e Alexia, figlie della Regina Maxima e del Re Willem-Alexander. Un uomo di 33 anni è stato arrestato all’Aia con l’accusa di aver pianificato un attacco violento contro le due giovani reali. Secondo quanto riferito dalla Procura dell’Aia e riportato dall’ Associated Press, l’arresto risale allo scorso febbraio, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Il caso ha immediatamente destato preoccupazione a livello istituzionale, anche alla luce del materiale rinvenuto in possesso dell’uomo. Le autorità hanno annunciato che lunedì 4 maggio si terrà un’udienza preliminare, durante la quale verrà valutato lo stato delle indagini e la necessità di mantenere il sospettato in custodia cautelare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxima d’Olanda, paura a corte: sventato attentato contro le figlie Amalia e Alexia

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