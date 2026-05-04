Paura in Chelsea-Nottingham | Derry 10 minuti a terra immobile dopo un colpo in testa

Durante la partita tra Chelsea e Nottingham, il giocatore inglese è stato colpito alla testa e è rimasto a terra per circa dieci minuti, senza muoversi. Era alla sua prima partita da titolare e aveva avuto un contatto aereo con un avversario, che ha portato anche a un calcio di rigore per il Chelsea. La partita si è svolta allo stadio di Stamford Bridge.

Dieci minuti di silenzio e di paura. A Stamford Bridge, nel posticipo tra Chelsea e Nottingham Forest, il calcio è passato in secondo piano davanti all’immagine di Jesse Derry immobile sul terreno di gioco. L’attaccante dei Blues, alla sua prima da titolare in Premier League, rimane a terra dopo uno scontro aereo durissimo con Zach Abbott. Dopo l’impatto alla testa, l’arbitro Taylor chiama subito i soccorsi e assegna un calcio di rigore al Chelsea. Abbott si rialza, visibilmente scosso ma illeso. Derry no: rimane fermo per dieci minuti, circondato dai compagni di squadra preoccupati. Riceve ossigeno in campo e lascia il terreno di gioco in barella, con il collare cervicale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura in Chelsea-Nottingham: Derry 10 minuti a terra immobile dopo un colpo in testa Notizie correlate Jesse Derry riporta un grave infortunio dopo il tremendo impatto con Abbott in Chelsea-NottinghamC'è stato un impatto durissimo nell'area di rigore del Nottingham Forest, dove Abbott ha colpito alla testa il giovane attaccante Jesse Derry. Pedro Neto perde la testa e spinge a terra un raccattapalle nel finale di PSG-Chelsea: rissa sfiorataPedro Neto impazzisce nel finale di PSG-Chelsea e fa cadere un raccattapalle dopo avergli conteso la palla. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Premier League 2025/2026-Chelsea - Nottingham Forest su Sky Sport Uno - Guida TV; Ora la pressione è tutta sul City: 3-0 al Fulham, Arsenal a +6 (con 2 partite in più); Premier League, 34ª giornata: risultati e classifica aggiornata. Jesse Derry riporta un grave infortunio dopo il tremendo impatto con Abbott in Chelsea-NottinghamC'è stato un impatto durissimo nell'area di rigore del Nottingham Forest, dove Abbott ha colpito alla testa il giovane attaccante Jesse Derry ... fanpage.it Chelsea, che paura per il deb Derry: duro scontro di gioco, sanitari in campo con l'ossigenoNon poteva immaginare un debutto così complicato Jesse Derry, esterno classe 2007 del Chelsea, lanciato per la prima volta (e per di più. tuttomercatoweb.com : Babu Alejandro Garnacho kwata kwata cikin jerin yan wasannin da zasu wakilci Chelsea a karawar su da Nottingham - facebook.com facebook Premier League May 4, 2026: Chelsea vs Nottingham Forest Everton vs Man City Serie A May 4, 2026: US Cremonese vs Lazio Roma vs Fiorentina La Liga May 4, 2026: Sevilla vs Real Sociedad x.com