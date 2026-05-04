Jesse Derry riporta un grave infortunio dopo il tremendo impatto con Abbott in Chelsea-Nottingham

Durante la partita tra Chelsea e Nottingham, si è verificato un incidente nel settore di rigore del Nottingham Forest, quando Abbott ha colpito alla testa un giovane attaccante. Jesse Derry è stato coinvolto in un impatto considerato molto violento e ha riportato un grave infortunio. La partita è stata interrotta e sono intervenuti i sanitari per prestare assistenza sul campo.

C'è stato un impatto durissimo nell'area di rigore del Nottingham Forest, dove Abbott ha colpito alla testa il giovane attaccante Jesse Derry. Lo stadio del Chelsea si è ammutolito. Dopo quasi 15 minuti di cure Derry ha lasciato il campo in barella.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lucca torna in Italia: le condizioni dell'attaccante del Nottingham Forest dopo l'infortunioLucca, attaccante italiano in prestito al Nottingham Forest, è al centro di una gestione clinica mirata a definire tempi e modalità del possibile... Schianto devastante all’incrocio: un impatto tremendo, poi il drammaUn pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia nel Mantovano, dove un violento incidente stradale ha causato la morte di una donna e il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Who exactly is Jesse Derry? FourFourTwo's two-minute scout reportJesse Derry is the son of former QPR and Crystal Palace hardnut Shaun Derry, but the two could not be further away in terms of similarities. A product of the Eagles academy, 18-year-old Jesse is now ... msn.com Il Chelsea vuole razziare il Crystal Palace: nel mirino Marc Guehi e il giovane Jesse DerryIl Chelsea sta lavorando per rafforzare la difesa e ha messo nel mirino Marc Guehi, ex giocatore del club attualmente al Crystal Palace. Oltre a Guehi, il Chelsea è interessato anche al giovane ... tuttomercatoweb.com