Pedro Neto perde la testa e spinge a terra un raccattapalle nel finale di PSG-Chelsea | rissa sfiorata

Nel finale di PSG-Chelsea, Pedro Neto perde il controllo e spinge a terra un raccattapalle durante una fase di gioco. La scena rischia di degenerare in una rissa, ma l'episodio si conclude senza ulteriori conseguenze. Il giocatore si confronta con il ragazzo che gli aveva preso la palla, portando a un momento di tensione sul campo.

