Fiera di San Ciriaco 2026 si parte Tutte le novità | l' intervista agli assessori Eliantonio e Paraventi | VIDEO

Ancona si appresta ad avviare la Fiera di San Ciriaco 2026, evento tradizionale dedicato al Santo Patrono. Gli assessori Eliantonio e Paraventi hanno rilasciato un’intervista in cui sono state illustrate le novità previste per questa edizione. La manifestazione si propone di coniugare l’aspetto commerciale con la valorizzazione del patrimonio cittadino e culturale, coinvolgendo la comunità locale in diverse iniziative.

ANCONA – La città si prepara a celebrare il suo Santo Patrono con un’edizione della Fiera di San Ciriaco che punta a unire lo spirito commerciale della tradizione con una forte valorizzazione del patrimonio urbano e culturale. In questo intervento, gli assessori Angelo Eliantonio (Grandi Eventi).🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Fiera di San Ciriaco 2026, giochi e giostre saranno in piazza PertiniANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato l'organizzazione di giochi e giostre in piazza Pertini in occasione della Fiera di San Ciriaco,... Ancona, San Ciriaco, la fiera si fa grande: «Porto-Passetto con 456 stand»ANCONA - Un’estensione quasi raddoppiata rispetto all’edizione 2025, con il nuovo percorso che abbraccia la città “da mare a mare” in un carosello di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorso; Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Ancona aspetta la Fiera di San Ciriaco 2026: quattro giorni da mare a mare; Ancona, la Fiera di San Ciriaco al sapore di capitale della cultura – VIDEO. Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicaliANCONA - Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco 2026: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicali. Con una passeggiata panoramica tra ... corriereadriatico.it Ancona aspetta la Fiera di San Ciriaco 2026: quattro giorni «da mare a mare»Dal 30 aprile al 4 maggio, oltre 450 espositori lungo un percorso che abbraccia il centro storico e arriva a toccare il quartiere Archi ... centropagina.it Si e' coclusa l'edizione 2026 dell'Antica Fiera di San Marco facebook