Paura a Mariano Comense auto contro camion | cisterna del gas danneggiata maxi intervento e un ferito

Questa mattina a Mariano Comense si è verificato un incidente stradale intorno alle 6.30 in via per Arosio, coinvolgendo un'auto e un camion. L'impatto ha danneggiato una cisterna del gas, rendendo necessario un intervento complesso dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno prestato assistenza a una persona rimasta ferita. La zona è rimasta sotto stretta sorveglianza durante le operazioni di gestione della situazione.

Intervento complesso dei vigili del fuoco questa mattina, lunedì 4 maggio, attorno alle 6.30 a Mariano Comense, nel Comasco, in via per Arosio, per un incidente stradale che ha richiesto l’attivazione di procedure delicate e personale specializzato.Secondo quanto ricostruito, un’auto si è.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Boato nella notte a Mariano Comense, violento scontro tra auto: un ferito in ospedaleSchianto tra due auto nella serata di ieri a Mariano Comense, con un ferito soccorso dai sanitari del 118. Leggi anche: Maxi incendio all'alba, in fiamme un furgone parcheggiato in un cortile a Mariano Comense Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Paura a Mariano all'alba: colpo di sonno mentre torna a casa dal lavoro e si scontro con un Tir, non è grave!; Quella strada su due province che nessuno vuole sistemare (e i residenti hanno paura). Incidente sulla Novedratese a Mariano Comense, schianto tra due auto: paura per sei giovaniComo, 30 marzo 2025 – Dopo la tragedia di Lurago Marinone, dove l’altra sera ha perso la vita la 20enne Noemi Fiordilino, nella notte tra sabato e domenica, sulle strade del Comasco, ci sono stati tre ... ilgiorno.it Aggressione a Mariano Comense, rintracciato e denunciato un 29enne marocchinoIl ferito è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Sant’Anna per le gravi conseguenze di un violento colpo in testa, sferrato probabilmente con un bastone. I fatti risalgono allo scorso 9 ... espansionetv.it CONCERTO Festa della Mamma - Dirige M° Sonia Spada L'Antico e Premiato Corpo Musicale della Città di Mariano Comense vi invita: DOMENICA 10 MAGGIO '26, ore 16:00 Auditorium IIS Jean Monnet, Mariano Comense Con la partecipazione del - facebook.com facebook