Maxi incendio all' alba in fiamme un furgone parcheggiato in un cortile a Mariano Comense

All'alba di questa mattina, un furgone parcheggiato in un cortile a Mariano Comense è stato coinvolto da un incendio. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 5, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

Furgone in fiamme all’alba a Mariano Comense. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 5.45 di oggi, giovedì 16 aprile, in via Mazzini, all’interno di un cortile dove il mezzo era parcheggiato.Le squadre hanno operato in regime di soccorso tecnico urgente per domare l’incendio e.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Mariano Comense, assumeva lavoratori in nero: chiusa un’azienda tessile cineseMariano Comense, 1 marzo 2026 – Lavoratori in nero, dipendenti non adeguatamente formati e mancanza di sicurezza. Incendio in autostrada, camion in fiamme all’albaFIRENZE – Incendio in autostrada A1 nelle prime ore del mattino tra Scandicci e Firenze Nord, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme senza...