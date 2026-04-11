Boato nella notte a Mariano Comense violento scontro tra auto | un ferito in ospedale
Nella serata di ieri a Mariano Comense si è verificato uno scontro tra due automobili, che ha provocato un forte boato. Uno dei conducenti è rimasto ferito e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.
Schianto tra due auto nella serata di ieri a Mariano Comense, con un ferito soccorso dai sanitari del 118.L’allarme è scattato poco dopo le 22 in viale Lombardia, all’angolo con via Santa Caterina da Siena, per un incidente stradale tra due vetture. Secondo quanto emerso, nello scontro sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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