Povia a Paupisi | concerto chiude festa di Sant’Antonio

Domenica 14 giugno, nella piazza G. De Marco di Paupisi, si terrà il concerto di Povia, che chiuderà i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova. L’evento vedrà la presenza del cantautore, che si esibirà come momento finale delle celebrazioni. La serata rappresenta l’appuntamento conclusivo delle attività promosse nel paese in occasione della festa.

La piazza G. De Marco di Paupisi ospiterà il cantautore Povia domenica 14 giugno, come atto conclusivo dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova. L'evento musicale chiuderà il programma civile dedicato al patrono, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di aggregazione collettiva. Lo spettacolo promette di coinvolgere l'intero pubblico con brani che hanno segnato la carriera dell'artista, inclusi successi come I bambini fanno ooh. e Vorrei avere il becco. Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli sul calendario completo delle celebrazioni locali. Il valore economico della festa patronale. Una serata concertistica non è mai solo intrattenimento, ma rappresenta un motore per l'economia locale.

