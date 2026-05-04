Paul Seixas clamoroso correrà il Tour de France a soli 19 anni | in un video lo racconta ai nonni

Un giovane ciclista di 19 anni ha annunciato in un video ai nonni che parteciperà al prossimo Tour de France, che prenderà il via il 4 luglio. La sua partecipazione, a questa età, ha suscitato molte reazioni nel mondo del ciclismo. La sua presenza sulla linea di partenza rappresenta un traguardo importante per la sua carriera. La gara si svolgerà in diverse tappe attraverso vari territori.

Un Tour de France a soli 19 anni è per molti motivo di fortissima discussione, ma Paul Seixas ha rotto gli indugi: il prossimo 4 luglio sarà al via della Grande Boucle. Il fenomeno francese lo ha annunciato con un video struggente sui social ai propri nonni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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