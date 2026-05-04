Pathfinder – Partita live! Un’avventura giocata dal vivo

Sabato scorso si è svolta una partita dal vivo di Pathfinder, un gioco di ruolo in stile Dungeons & Dragons. L'evento si è tenuto in uno spazio aperto dedicato all'intrattenimento, con partecipanti che hanno interpretato personaggi e affrontato avventure in tempo reale. L'iniziativa si rivolge a chi ha sentito parlare di giochi di ruolo ma non ha mai avuto l'opportunità di provarli di persona.

PATHFINDER OPEN SPACE – GIOCO DI RUOLO DAL VIVO - IN STILE DUNGEONS & DRAGONSPer chi ha sempre sentito parlare dei giochi di ruolo ma non ha mai avuto occasione di provarli, questa rappresenta l'occasione ideale. Si propone un’avventura giocata dal vivo, condotta da Master esperti, in cui è.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: entra nel vivo l’avventura di Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli... I calciatori crollano in campo dopo la partita giocata durante il Ramadan: restano a terra strematiDurante il mese sacro del Ramadan le partite vengono riprogrammate in orari serali, ma l'incontro tra CS Sfaxien e AS Gabès alle 13:00 ha scatenato...