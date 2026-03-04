I calciatori crollano in campo dopo la partita giocata durante il Ramadan | restano a terra stremati

Dopo una partita giocata alle 13:00 durante il Ramadan, alcuni calciatori sono crollati in campo restando a terra stremati. L'incontro tra CS Sfaxien e AS Gabès si è svolto in orario pomeridiano, suscitando discussioni sulla fatica dei giocatori. Il caldo e il digiuno hanno contribuito al loro stato di estrema stanchezza.

