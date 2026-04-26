LIVE Italia-Germania Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | entra nel vivo l’avventura di Mosaner Constantini

Oggi si gioca la terza partita degli azzurri ai Mondiali di curling misto in corso a Ginevra. La sfida tra Italia e Germania si svolge in diretta, con entrambe le squadre pronte a scendere sul ghiaccio per conquistare punti e migliorare la propria posizione nel torneo. La partita rappresenta un momento importante per il team italiano, che cerca di ottenere un risultato positivo in questa fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo un avvio positivo ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, l’Italia si prepara ad affrontare la terza sfida del proprio cammino sul ghiaccio di Ginevra. Nella sessione serale di domenica 26 aprile, Stefania Constantini e Amos Mosaner se la vedranno con la Germania, in un match che può già avere un peso specifico rilevante nella corsa alle prime posizioni del gruppo B. Gli azzurri hanno iniziato il torneo nel migliore dei modi, imponendosi per 7-5 sulla Cechia e confermando il proprio status di campioni del mondo in carica.🔗 Leggi su Oasport.it

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