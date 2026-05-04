Passeggiate e nuovi gruppi civici per la sicurezza a Legnago

Di recente, a Legnago sono state avviate due iniziative per affrontare la sensazione di insicurezza tra i cittadini. Una consiste in passeggiate organizzate pubblicamente, mentre l’altra coinvolge la creazione di nuovi gruppi civici dedicati alla sicurezza urbana. Queste attività sono state promosse in risposta a quanto segnalato da residenti e rappresentanti locali, che hanno manifestato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nel centro e nelle zone periferiche della città.

Nei giorni scorsi, Legnago è stata al centro di due distinte iniziative nate come risposta a una crescente percezione di insicurezza. Insicurezza amplificata dall'episodio dei colpi sparati con una pistola scacciacani da alcuni giovani alla stazione delle corriere nel quartiere di Porto.Nella.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Verona, scontro per la sicurezza: passeggiate di quartiere al ParlamentoLa gestione della sicurezza urbana nel quartiere di Porta Vescovo a Verona ha innescato un acceso confronto che è giunto fino ai banchi del... Interrogazione di Ilaria Cucchi contro le Passeggiate della SicurezzaArrivano anche in Parlamento le polemiche sulla Passeggiata della Sicurezza organizzata da Forza Nuova nel quartiere di Porta Vescovo, a Verona. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino per la salute martedì 12 maggio a Rimini; PRONTI PER IL TREKKING; Mostre, concerti e passeggiate: la Civil Week 2026 mette le nuove generazioni al centro; Legnago, scontro sulle passeggiate della sicurezza: ANPI accusa Forza Nuova di ronde neofasciste. Dove portare il cane a Napoli, migliori parchi per le passeggiateDove passeggiare con il cane a Napoli tra parchi, aree cani e percorsi urbani ideali per socializzazione e attività. napolike.it Saranno organizzate passeggiate all’area naturalistica e all’area archeologica, attività educative per adulti e bambini - facebook.com facebook