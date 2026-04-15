Interrogazione di Ilaria Cucchi contro le Passeggiate della Sicurezza

In Parlamento sono state presentate un’interrogazione riguardante le Passeggiate della Sicurezza, evento organizzato da un gruppo politico di estrema destra nel quartiere di Porta Vescovo, a Verona. L’iniziativa ha suscitato diverse critiche e discussioni tra i rappresentanti politici. La questione riguarda l’uso di queste passeggiate come strumento di controllo e presenza sul territorio. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle istituzioni locali.

Arrivano anche in Parlamento le polemiche sulla Passeggiata della Sicurezza organizzata da Forza Nuova nel quartiere di Porta Vescovo, a Verona.L'iniziativa segue altre simili già realizzate nella Bassa Veronese e si è focalizzata su zone ritenute ad alto rischio per spaccio e aggressioni, come.🔗 Leggi su Veronasera.it Sicurezza, contro le "passeggiate" di Forza Nuova Sinistra Italiana invoca il prefettoSinistra Italiana in allarme dopo l'ultima iniziativa di Forza Nuova, che ha organizzato una “passeggiata della sicurezza” nelle strade di Porta... Moussa Diarra ucciso a Verona, Ilaria Cucchi pubblica il video della morte: “In mano ha una posata da tavola”Un video che ritrae gli ultimi momenti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della polizia ferroviaria...