Nel quartiere di Porta Vescovo a Verona, le questioni legate alla sicurezza urbana hanno portato a un confronto tra i residenti e le autorità locali. La discussione si è estesa fino ai membri del Parlamento, che sono stati coinvolti nel dibattito. La situazione ha portato a incontri pubblici e a interventi di rappresentanti istituzionali, in seguito alle richieste di intervento da parte della comunità.

La gestione della sicurezza urbana nel quartiere di Porta Vescovo a Verona ha innescato un acceso confronto che è giunto fino ai banchi del Parlamento. Al centro della disputa, una passeggiata organizzata da Forza Nuova nelle zone di Piazza Erbe e nei pressi del sottopasso pedonale, aree identificate dal gruppo come critiche per la presenza di spaccio e aggressioni. L’iniziativa, che segue precedenti azioni nella Bassa Veronese, ha la partecipazione di circa 30 persone sotto la guida di Luca Castellini, il quale ha sostenuto la necessità di una presenza fisica dei residenti per riprendere il controllo dei rioni ed evitare che diventino zone prive di regole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, scontro per la sicurezza: passeggiate di quartiere al Parlamento

Via Cattaneo, sicurezza e rilancio: "Serve una mediazione di quartiere, non passeggiate securitarie"Il dibattito su via Cattaneo continua ad animarsi, fra i temi di sicurezza, decoro e rilancio economico e sociale.

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Pergo, clamorosa rimonta nello scontro diretto con la Virtus Verona e salvezza più vicina: da 0-2 a 2-2 dopo il 90'PERGOLETTESE–VIRTUS VERONA 2 -2 RETI: pt 18' Amadio, 21' Fabbro, 47' Corti, 51'Padalino PERGOLETTESE (3-5-2): Cordaro; Milesi, Lambrughi (1'st. Pala), Capoferri; Aidoo (37'st Padalino), Jaouhari (13's ... sportgrigiorosso.it

Torino-Verona, scontri tra tifosi: arrestati 7 ultrà gialloblù. Chiesti i domiciliariMomenti di tensione sabato pomeriggio al termine della partita tra Torino ed Hellas. Nove in totale gli ultras arrestati. calciohellas.it