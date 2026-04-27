Durante un concerto a Quito, in Ecuador, la cantante ha chiesto una maschera d’ossigeno e ha interrotto l’esibizione per alcuni minuti. Un membro dello staff le ha portato una bombola di ossigeno sul palco, che ha utilizzato per respirare. La performance è ripresa successivamente, senza ulteriori problemi segnalati.

Momenti di apprensione durante il concerto di Laura Pausini a Quito, in Ecuador. La cantante ha interrotto per alcuni minuti la sua esibizione per inalare ossigeno da una bombola portata sul palco da un membro del suo staff. L’episodio è avvenuto venerdì 24 aprile al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui, davanti a circa 8mila spettatori, durante una tappa del suo Io Canto World Tour. Laura Pausini in concerto con la maschera d’ossigeno. Laura Pausini ha affrontato il momento con grande naturalezza, senza cercare di nasconderlo. Anzi, fedele al suo stile spontaneo e diretto, ha scelto di scherzare con il pubblico: “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”, ha detto sorridendo, strappando applausi e risate ai presenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini si sente male in concerto e chiede una maschera d’ossigeno

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