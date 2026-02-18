Un uomo si sente male e sviene davanti al consiglio regionale, causando sconcerto tra i presenti. La scena si è svolta pochi minuti prima dell’inizio della riunione, quando l’uomo ha perso conoscenza improvvisamente, attirando l’attenzione di chi passava di lì. Un passante ha subito chiamato i soccorsi, che sono arrivati in breve tempo per prestare assistenza.

Attimi di paura prima del consiglio Regionale in programma questa mattina. Un uomo ha accusato un malore svenendo e si è reso necessario l'intervento dei sanitari che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato. Sul posto si è subito recata un'ambulanza. Urla e sconcerto tra i presenti.

© Anteprima24.it - Attimi di paura prima del consiglio Regionale: uomo si sente male e sviene

