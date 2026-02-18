Attimi di paura prima del consiglio Regionale | uomo si sente male e sviene
Un uomo si sente male e sviene davanti al consiglio regionale, causando sconcerto tra i presenti. La scena si è svolta pochi minuti prima dell’inizio della riunione, quando l’uomo ha perso conoscenza improvvisamente, attirando l’attenzione di chi passava di lì. Un passante ha subito chiamato i soccorsi, che sono arrivati in breve tempo per prestare assistenza.
Attimi di paura prima del consiglio Regionale in programma questa mattina. Un uomo ha accusato un malore svenendo e si è reso necessario l’intervento dei sanitari che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato. Sul posto si è subito recata un’ambulanza. Urla e sconcerto tra i presenti. Legale famiglia: “Oggi l’equipe medica valuterà la compatibilità e trapiantabilità del. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. Carabinieri Napoli, bilancio 2025 e appelli anti botti: “In Campania gente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Paura allo stadio: si sente male e sviene improvvisamente, soccorso con il defibrillatoreDurante la partita Genoa-Bologna allo stadio Ferraris, un tifoso ha accusato un improvviso malore e si è accasciato a terra.
Leggi anche: La stufa si incendia, attimi di paura in un'abitazione: un uomo trasferito col 118 in ospedaleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bus prende fuoco, attimi di paura e intervento dei vigili del fuoco; La terra trema ancora. Nuova scossa sui nostri monti. Attimi di paura, nessun danno; Cade in una buca durante i lavori per la fibra: attimi di paura per un operaio; FOTO | Il boato, l’esplosione e il crollo: paura nella notte a Licata, ustionati marito e moglie.
APRICENA ANZIANI Apricena. Anziani sequestrati, non è la prima volta che accade Annunciato un riconoscimento per gli agenti intervenutiPaura ieri pomeriggio ad Apricena, dove alcuni malviventi, arrestati in flagrante, sono riusciti a introdursi nell’abitazione di un’anziana ... statoquotidiano.it
Lariano, camion perde due pneumatici in via Roma: attimi di paura sul CorsoPaura a Lariano in via Roma: un camion diretto a Velletri ha perso due pneumatici mentre era in marcia. Intervento dei Carabinieri, nessun ferito ma traffico rallentato. castellinotizie.it
RIPALIMOSANI (CB). Paura al concerto rap: spruzzato spray al peperoncino sulla folla Attimi di paura ieri sera al Blu Note, noto locale della movida molisana, che stava ospitando un concerto rap quando qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino sulla folla facebook