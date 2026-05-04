Carnevale Arrio con carri e maschere a Passatempo di Osimo

A Passatempo di Osimo si svolge il Carnevale Arrio, una tradizione consolidata nel folklore marchigiano. La manifestazione prevede una sfilata in maschera con carri carnevaleschi realizzati dai cittadini, che attraversano le vie del quartiere. Le strade sono decorate a tema, creando un’atmosfera festive e colorata. L’evento si ripete ogni anno, coinvolgendo la comunità locale e attirando visitatori dalla zona.

OSIMO - Carnevale Arrio, ormai una tradizione del folklore marchigiano, consiste in una sfilata in maschera di carri carnevaleschi, allestiti dai cittadini, che sfileranno per le vie di Passatempo, frazione del Comune di Osimo, anch’essa interamente addobbata a tema. Terminato il corteo, questo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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