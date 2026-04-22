Cervia si tinge di colori | 200 maestri del vento a Artevento

A Cervia, il litorale di Pinarella si appresta ad accogliere la 46ª edizione di Artevento, evento dedicato ai maestri del vento. Circa 200 artisti provenienti da diverse regioni si riuniscono per esibirsi e creare installazioni nel contesto naturale della spiaggia. L’apertura della manifestazione è prevista nei prossimi giorni, con artisti che allestiscono le loro opere tra sabbia e aria.

Il litorale di Pinarella, a Cervia, si prepara a trasformarsi in un palcoscenico sospeso tra terra e cielo con l’imminente apertura della 46ª edizione di Artevento. Il festival internazionale dell’aquilone, che da undici giorni attende il via ufficiale previsto per domani, 23 aprile, fino al 3 maggio, vedrà la partecipazione di oltre 200 Maestri del Vento provenienti da ogni angolo del pianeta. L’evento, consolidatosi come il più longevo al mondo nel suo genere, punta quest’anno su una forte componente di internazionalità coinvolgendo la Colombia come Paese d’Onore, con la presenza di Alejandro Uribe del collettivo artistico Bimana, che farà il suo debutto in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia si tinge di colori: 200 maestri del vento a Artevento Notizie correlate La magia del vento torna protagonista con ARTEVENTO CERVIAUn’edizione senza precedenti quella di ARTEVENTO CERVIA, dove arte e natura si fondono in uno spettacolo che lascerà tutti senza fiato sulla spiaggia... Gli aquiloni, il mare, le saline: a Cervia torna ArteventoCervia, 21 aprile 2026 – Presentata questa mattina la 46° edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone, Artevento. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Wonder: il cielo di Cervia si tinge di meraviglia per la 46ª edizione di Artevento; Lo stagno di Molentargius si tinge di rosa, è iniziata la nidificazione dei fenicotteri - L'Unione Sarda.it; Non più tollerabile che Cervia venga accostata a fatti di violenza; Occupazione abusiva di case inagibili dopo l’alluvione: arresti e denunce. Wonder: il cielo di Cervia si tinge di meraviglia per la 46ª edizione di ArteventoDai giganti tridimensionali della Colombia alle tradizioni millenarie del Giappone: un viaggio globale tra pace, arte e sostenibilità ... ravenna24ore.it Lo stagno di Molentargius si tinge di rosa, è iniziata la nidificazione dei fenicotteriLa biologa: «Questo è l’unico luogo in Sardegna dove depongono le uova. Arrivano dal bacino del Mediterraneo, e più precisamente dalla Camargue, in Francia, dal Nord Africa e da Cervia, in Emilia Roma ... unionesarda.it San Mauro Pascoli, studenti del Tonino Guerra di Cervia vincono il Concorso Studente CheftoChef 2026 - facebook.com facebook Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia promuove il turismo con trekking e lezioni di ecologia all’aperto x.com