Parto lampo a Mirandola bimba nasce in ambulanza

Una bambina è nata questa mattina in ambulanza durante un parto improvviso a Mirandola, lontano dal reparto di maternità. L’evento si è verificato mentre l’ambulanza si trovava nei pressi dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta e la nascita si è conclusa senza complicazioni. Le forze dell’ordine e il personale sanitario hanno gestito la situazione, che si è risolta con il trasferimento della madre e della neonata all’ospedale più vicino.

Mirandola (Modena), 4 maggio 2026 – Ennesimo parto a Mirandola lontano dall’ospedale di ricovero, in questo caso il Ramazzini di Carpi. Mamma e bimba, che è nata in ambulanza durante il trasporto, stanno bene. E questa è la buona notizia. Ma è ormai il settimo episodio noto di parto di donne della Bassa, avvenuto in circostanze d’emergenza successivamente alla chiusura del Punto Nascita del Santa Maria Bianca (fine 2022). “Non avrebbe fatto in tempo ad arrivare in ospedale”. Sicuramente – puntualizza l’Ausl – non avrebbe fatto in tempo neanche ad arrivare al nosocomio di Mirandola visto che ha partorito in 5 minuti netti. Si è trattato di un parto precipitoso in una donna ventunenne di origini marocchine residente con la famiglia a San Martino Spino alla seconda gravidanza, a termine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parto lampo a Mirandola, bimba nasce in ambulanza Notizie correlate Parto improvviso, bimba nasce in ambulanza in MaremmaMONTEROTONDO MARITTIMO e– Una bimba è nata in ambulanza in Maremma durante il trasferimento della madre all’ospedale Misericordia di Grosseto. Diara nasce in ambulanza: parto sicuro a GrossetoUna piccola vita ha fatto il suo ingresso nel mondo in un’ambulanza del 118, durante il tragitto verso l’ospedale di Grosseto.