Una piccola vita ha fatto il suo ingresso nel mondo in un’ambulanza del 118, durante il tragitto verso l’ospedale di Grosseto. La neonata Diara è nata a bordo del mezzo di soccorso mentre veniva trasportata da Monterotondo Marittimo verso la struttura sanitaria. L’evento si è svolto lunedì 9 marzo 2026, poco dopo le ore 11:00. La madre Maty e la figlia Diara sono state assistite dall’equipaggio dell’Anpas di Massa Marittima. Entrambe si trovano attualmente in buone condizioni di salute all’Ospedale Misericordia. L’intervento rapido sul territorio maremmano. La chiamata al numero unico d’emergenza 112 è giunta quando le acque della gestante si sono rotte improvvisamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diara nasce in ambulanza: parto sicuro a Grosseto

