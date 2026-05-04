Recentemente si è riacceso il dibattito sul diritto di un individuo a conoscere le proprie origini rispetto alla scelta di una madre di mantenere l'anonimato. Un caso ha portato all’attenzione questa tematica, con un bambino abbandonato in una culla e la questione di come conciliare il bisogno di identità del minore con la decisione di tutela della privacy della madre. La discussione coinvolge aspetti legali e morali legati alle modalità di accesso alle informazioni genetiche e ai diritti di entrambe le parti.

Prima del suo molti casi sono stati raccontati: nel 2023 quello di Enea lasciato nella Culla per la vita della Clinica Mangiagalli di Milano e di una bimba nata in un capannone dismesso in zona Quarto Oggiaro, portata dalla madre all’Ospedale Buzzi. Disse allora la Società Italiana di Neonatologia: «Lasciare un bambino alle cure degli ospedali dà loro la possibilità di essere assistiti al meglio ed immediatamente. Ma va ricordata anche l’altra grande opportunità prevista dal nostro sistema legislativo, il parto in anonimato». Partorire in anonimato è infatti cosa diversa dall’utilizzare una culla cosiddetta per la vita. La prima possibilità,...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Parto in anonimato e ricerca dei genitori biologici: due diritti che possono coesistere?

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