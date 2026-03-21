Alexia ha dichiarato di aver riflettuto molto e ora crede che Alessia e Alexia possano convivere. Ha anche riferito di aver rivisto il rapporto con suo marito, Andrea Camerana. In passato, ha affrontato il problema della sua altezza, considerata un complesso, e ha deciso di smettere di cantare in inglese.

Intervistata da Il Corrieere della Sera, la spezzina Alexia si racconta a tutto tondo. A partire dai primissimi contatti con la musica. «Ricordo mamma con la radio accesa che ascolta Hit Parade sulla Rai: Vanoni, Celentano. Quando scoprii gli Abba e Patti LaBelle pensai: “Wow, non ci sono solo Calimero e Carosello”. All’asilo mi chiudevo in bagno a cantare: le mattonelle creavano un’acustica perfetta. La prima volta che le maestre mi scoprirono mi bloccai, ma loro raccontarono di questa bella voce ai miei che scoprirono la mia passione e mi mandarono da un maestro di canto». Da lì Alexia non si è più fermata, diventando a tutti gli effetti una bambina prodigio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alexia: «Ho fatto tanta analisi e oggi so che Alessia e Alexia possono coesistere. Con mio marito Andrea Camerana ci siamo rivisti l'uno nell’altra»

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