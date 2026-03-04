Inculca l’idea che il centrodestra toglie diritti La denuncia dei genitori contro un’insegnante
Una lettera aperta di un gruppo di genitori apre il caso della propaganda in una scuola dell’Emilia-Romagna, per la precisione a Guastalla, dove viene segnalata la presenza di un’insegnante che, durante le sue lezioni, si lascerebbe andare a commenti politici con gli studenti. La lettera aperta, anonima “per timore di possibili ripercussioni sui nostri figli a scuola”, è stata pubblicata da Il Resto del Carlino e riferisce che gli studenti sarebbero esposti a dichiarazioni ideologiche senza riscontro che durante le lezioni verrebbero presentate come “verità assolute”. Queste dichiarazioni sarebbero inerenti alla politica e secondo i genitori sarebbe “assolutamente grave il tentativo di inculcare nei ragazzi l’idea che il centrodestra tolga diritti e conduca il Paese verso un peggioramento economico”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
