Partita benefica ' La gazzetta di Pisa' - V edizione

Si è svolta la quinta edizione della partita benefica organizzata dallo staff de La Gazzetta di Pisa. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e volontari. Tutto il ricavato sarà devoluto al secondo lotto del Parco di Mau, un progetto di riqualificazione ambientale. La manifestazione si è tenuta in un impianto sportivo della zona e ha coinvolto diverse società sportive locali.

5³ edizione dell'evento di beneficenza organizzato dallo staff de La gazzetta di Pisa, il cui intero ricavato sarà devoluto al 2° lotto del Parco di Mau.In campo, tra gli altri, il comico Pippetto, i giornalisti Martino e Vero oltre a numerosi ex calciatori come Fabbrini, Pagano, Pugliesi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Un evento speciale in ricordo di Silver Sirotti: la Nazionale Italiana Cantanti scende in campo al Morgagni per una partita beneficaLa biglietteria online sarà attiva a partire dalla prossima settimana, con tutte le informazioni che saranno comunicate attraverso i canali ufficiali... Leggi anche: Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa, dal 19 al 22 febbraio l’11esima edizione a Pisa Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: 'Gol del cuore': l'Acsi Gazzetta Football League porta Moscardelli e Cerci all'Arena; Moringa: una pianta antiossidante e antivirale. Perché fa bene e come usarla in cucina; Cerci e Moscardelli tornano all’Arena. GLI EX NAPOLI al MARADONA Il 26 Maggio noi di #CalcioNapoli24 saremo media partner dell’evento “La Notte Dei Leoni”: una partita benefica con le #NapoliLegends, tra cui Lavezzi, Mertens, Insigne, Callejon e tanti altri ex azzurri storici, che si s - facebook.com facebook